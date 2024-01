Fresnillo Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die Aktie von Fresnillo wird derzeit in einer technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 610,18 GBP, während der Aktienkurs bei 540,6 GBP liegt, was einer Abweichung von -11,4 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs für die vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 559,73 GBP, was einer Abweichung von -3,42 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Langfristig gesehen erhält die Fresnillo-Aktie von Analysten die Einschätzung "Neutral", mit 0 positiven, 5 neutralen und 1 negativen Bewertungen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber das Kursziel wird auf 707,5 GBP festgesetzt, was einer erwarteten Performance von 30,87 Prozent entspricht. Damit wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Fresnillo als neutral eingestuft wird, mit einem RSI7-Wert von 90,79 und einem RSI25-Wert von 58,46. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des Relative Strength-Index als "Schlecht" eingestuft.

In den sozialen Medien herrscht eine überwiegend positiven Stimmung und die Meinungen über Fresnillo sind größtenteils neutral. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" bewertet, entsprechend der Einschätzung unserer Redaktion.