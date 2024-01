Fresnillo Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

In den letzten Wochen konnte eine Zunahme positiver Kommentare über Fresnillo in den sozialen Medien beobachtet werden. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls in den grünen Bereich. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Gut". Es wurde weniger über Fresnillo diskutiert als normal, und es ist auch eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Von Analysten wird die Fresnillo-Aktie aktuell als "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es 0 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen. Im letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Fresnillo vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 707,5 GBP, was einem Aufwärtspotential von 30,06 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Alles in allem erhält Fresnillo eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, und negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen war die Unterhaltung der Anleger ebenfalls verstärkt positiv in Bezug auf das Unternehmen Fresnillo. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Fresnillo liegt der RSI7 aktuell bei 77,75 Punkten, was darauf hinweist, dass das Unternehmen überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,64, was bedeutet, dass Fresnillo hier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Zusammen erhält das Fresnillo-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.