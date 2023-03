Fresnillo Aktie: Lohnt sich ein Investment bei diesem Dividendenwert?

Weitere Suchergebnisse zu "Fresnillo":

Fresnillo, ein Unternehmen im Bereich Edelmetalle und Bergbau, bietet eine Dividende von 1.81 % an. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt “Other Precious Metals & Mining” (1.1 %) ist die Ausschüttung des Unternehmens als niedrig einzustufen, da die Differenz 1.1 Prozentpunkte beträgt.

Es ist zu beachten, dass das Unternehmen auch in anderen Bereichen wie Exploration und Produktion aktiv ist sowie eine breite Palette von Edelmetallen wie Gold und Silber fördert. Diese Aktivitäten können auch Auswirkungen auf das Gewinnpotenzial des Unternehmens haben.

Im Jahr 2022 haben sich einige externe Faktoren auf den gesamten Markt für Edelmetalle ausgewirkt, darunter wirtschaftliche Schwankungen und regulatorische Änderungen in bestimmten Ländern. Daher sollten Anleger bei der Überlegung einer Investition in Fresnillo alle relevanten...