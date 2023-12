Fresnillo Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich des Unternehmens Fresnillo ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. Dieses Fazit ergibt sich aus der Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie liefern sollen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen identifiziert, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" führt. Zusätzlich wurden diese Informationen um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien ergänzt, wobei 3 schlechte und 0 gute Signale identifiziert wurden. Basierend auf diesem Bild ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Empfehlung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Die Bewertung durch Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, ergibt insgesamt eine neutrale Einschätzung, da 5 neutrale und 1 schlechte Bewertung vorliegen. Es gab keine Analystenupdates in Bezug auf Fresnillo im letzten Monat. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Aktie, das im Durchschnitt bei 707,5 GBP liegt. Dies würde einer Kursentwicklung um 20,82 Prozent entsprechen, da der Kurs zuletzt bei 585,6 GBP notierte. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut" basierend auf der Analysten-Untersuchung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie von Fresnillo im letzten Jahr eine Rendite von -33,34 Prozent erzielt, was 12,79 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -20,56 Prozent, und Fresnillo liegt aktuell 12,79 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren eine Rolle, wie beispielsweise die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Fresnillo in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Veränderung, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung für Fresnillo führt.