Fresnillo Aktie: Aktuelle Meldung zur perfekten Zeit!

Gezielte Investitionen in Edelmetalle sind derzeit für viele Anleger attraktiv und Fresnillo PLC ist eine Aktie, die sich in diesem Bereich großer Beliebtheit erfreut. Innerhalb der letzten 12 Monate konnte das Unternehmen eine Rendite von 1,68 Prozent erzielen und damit im Vergleich zu Wettbewerbern aus dem Bereich Other Precious Metals & Mining um 30,36 Prozent Outperformen. Im Basic Materials-Sektor schafften es andere Unternehmen lediglich auf eine mittlere Rendite von 6,73 Prozent – Fresnillo PLC überragte diesen Durchschnittswert jedoch um -300,6 Prozent. Es zeigt sich also ein positiver Trend für das mexikanische Unternehmen mit Sitz in Guadalajara.

Fresnillo-Aktie: Die Analyse der Chart-Experten

Derzeit wird die Fresnillo PLC-Aktie zu einem Preis von 8,97 USD gehandelt. Die charttechnische Bewertung ergibt eine...