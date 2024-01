Freshworks Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und so überkaufte oder unterkaufte Titel anzeigen kann. In den letzten 7 Tagen hatte die Freshworks-Aktie einen RSI-Wert von 78, was auf eine Überkaufung hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu steht der 25-Tage-RSI bei 44,25, was weder überkauft noch -verkauft signalisiert und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Freshworks.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv in Bezug auf Freshworks. Auch die Diskussionen und Kommentare zeigten eine positive Tendenz. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Die Bewertungen von insgesamt 9 Analysten für die Freshworks-Aktie in den letzten zwölf Monaten ergaben 7 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen. Dies führt zu einem Durchschnitt von "Gut". Obwohl keine neuen Analystenupdates vorliegen, ergibt sich aus den Kurszielen eine mögliche negative Entwicklung von -9,73 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Freshworks daher von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

Die langfristige Stimmung und Diskussionen rund um die Aktie von Freshworks zeigten eine unterdurchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmung. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem langfristigen Stimmungsbild.

Insgesamt ergibt sich also eine Mischung aus "Schlecht", "Neutral" und "Gut"-Bewertungen für die Freshworks-Aktie, basierend auf verschiedenen Faktoren wie dem RSI, der Anleger-Stimmung, den Analysteneinschätzungen und dem langfristigen Sentiment und Buzz rund um die Aktie.