Freshworks Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die Aktie von Freshworks wird von Analysten aktuell mit "Gut" bewertet. Von insgesamt 9 abgegebenen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten, entfallen 7 auf "Gut", 2 auf "Neutral" und keine auf "Schlecht". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 19,78 USD, was einem Abwärtspotenzial von -18,1 Prozent entspricht. Auf technischer Basis wird die Freshworks-Aktie als "Gut" eingestuft, da der GD200 bei 17,59 USD liegt und der aktuelle Kurs (24,15 USD) um +37,29 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 von 19,11 USD zeigt eine Abweichung von +26,37 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Freshworks-Aktie einen Wert von 9 für die letzten 7 Tage und 22,14 für die letzten 25 Tage, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. In Bezug auf Sentiment und Buzz wird die Aktie von Freshworks hinsichtlich der Diskussionsintensität als "Neutral" und in Bezug auf die Rate der Stimmungsänderung als "Gut" eingestuft. Insgesamt wird Freshworks also als "Gut"-Wert bewertet.

