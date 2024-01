Freshworks Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die Analyse von Freshworks-Aktien zeigt interessante Trends in Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung positiv, was zu einer guten Bewertung führt. Analysten bewerten die langfristige Perspektive der Aktie als positiv, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 19,78 USD, was einer Erwartung von -7,88 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Freshworks-Aktie auf kurzfristiger Basis überkauft ist und somit eine schlechte Bewertung erhält. Auf längerfristiger Basis ist die Bewertung jedoch neutral. In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage eine positive Abweichung von +18,49 Prozent, was zu einer guten Bewertung führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstages, was auch zu einer guten Bewertung führt.

Insgesamt erhält Freshworks also eine gute Bewertung in Bezug auf die Kommunikation im Internet und die technische Analyse. Analysten sehen die Aktie langfristig ebenfalls positiv, während der RSI auf kurzfristiger Basis gemischte Signale sendet.