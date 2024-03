Freshworks Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Bei Freshworks gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gab, die die Grundlage dieser Auswertung bilden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Freshworks daher auf dieser Stufe als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Freshworks wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 67,75 Punkten, was darauf hindeutet, dass Freshworks weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI ist mit einem Wert von 65,88 ebenfalls im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Freshworks-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussionen über Freshworks in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Insgesamt ist die Aktie von Freshworks bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 19,76 USD für den Schlusskurs der Freshworks-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 18,74 USD, was einem Unterschied von -5,16 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (21,25 USD) liegt mit einem letzten Schlusskurs unter diesem Durchschnitt (-11,81 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Freshworks-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.