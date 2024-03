Freshworks Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Freshworks intensiv diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt hat sich jedoch in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Freshworks befasst, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -7,86 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Freshworks-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 19,85 USD mit dem aktuellen Kurs (18,29 USD) vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 20,68 USD über dem aktuellen Schlusskurs von 18,29 USD, was zu einer Abweichung von -11,56 Prozent führt und somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Freshworks für die einfache Charttechnik somit ein "Schlecht"-Rating.

Beim Relative Strength Index (RSI) beträgt der Wert für die Freshworks-Aktie in den letzten 7 Tagen 60, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 64,24 und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für Freshworks.

Von den insgesamt 4 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Freshworks-Aktie sind 4 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem Durchschnitt von "Gut" für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Freshworks vor, aber aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 20,25 USD, was einer möglichen Steigerung um 10,72 Prozent vom letzten Schlusskurs von 18,29 USD entspricht. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist somit "Gut". Insgesamt erhält Freshworks von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.