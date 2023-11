Freshworks Aktie: Es wird konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Freshworks, so ergibt sich ein aktueller 7-Tage-RSI von 7,62 Punkten, was darauf hinweist, dass Freshworks momentan überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI neutral und wird daher mit "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für diesen Punkt der Analyse führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Freshworks eine deutliche Veränderung hin zum Positiven festgestellt werden. Dies spiegelt sich in der positiven Auffälligkeit des Stimmungsbildes sowie in einer höheren Aufmerksamkeit über das Unternehmen wider, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Freshworks-Aktie im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +18,62 Prozent aufweist. Diese Abweichung führt zu einer charttechnischen Bewertung von "Gut". Ebenso liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analysteneinschätzung für Freshworks ergibt sich aus 7 Kaufempfehlungen, 2 Neutral-Einstufungen und 0 Verkaufsempfehlungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Freshworks liegt bei 19,78 USD, was auf eine prognostizierte Abweichung des Aktienkurses um -3,29 Prozent hindeutet und zu einem Rating von "Neutral" führt. Insgesamt führt die Analysten-Untersuchung daher zur Gesamtbewertung "Gut" für Freshworks.