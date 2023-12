Freshpet Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die Stimmung unter den Anlegern für Freshpet in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass in den Gesprächen vor allem positive Themen im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Unternehmens führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von Freshpet mit 61,25 Prozent um 91 Prozent darunter. Im Vergleich zur Nahrungsmittel-Branche, die eine mittlere Rendite von -12,13 Prozent in den letzten 12 Monaten aufweist, liegt Freshpet mit 73,38 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem neutralen Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Freshpet beträgt 0 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhalten die Analysten von Freshpet daher eine neutrale Bewertung.

Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Freshpet als überbewertet, da das KGV mit 10039,7 insgesamt 24759 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Nahrungsmittelsegment von 40,39. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht".