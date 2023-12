Freshpet Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Anzahl der Bewegungen setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI von Freshpet liegt bei 4,05, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 14, was ebenfalls als überverkauft eingestuft wird und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Bei der Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität in Bezug auf Freshpet zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Außerdem wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs, wird Freshpet derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 67,22 USD, während der Kurs der Aktie bei 85,59 USD liegt, was einer Abweichung von +27,33 Prozent über diesem Trendsignal entspricht. Ebenso ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 66,99 USD in den vergangenen 50 Tagen, was aus Sicht des Aktienkurses eine Abweichung von +27,77 Prozent darstellt. Insgesamt wird daher auch dies als "Gut"-Rating bewertet.

Zum Thema Dividende weist Freshpet mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent eine Unterperformance von 3,85 Prozent gegenüber dem Branchendurchschnitt auf. Da die Branche "Nahrungsmittel" eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent besitzt, wird die Aktie heute im Vergleich als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.