Freshpet Aktie: Jetzt knallt es!

Der Aktienkurs von Freshpet hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 34,66 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") 45,7 Prozent unter dem Durchschnitt (80,37 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt 48,6 Prozent, und Freshpet liegt aktuell 13,94 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Freshpet bei 10039,7, was über dem Branchendurchschnitt (30,52) liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Freshpet gegenüber dem Branchendurchschnitt der Nahrungsmittelbranche eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 4,16 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Freshpet wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionen und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Dabei wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was einer Einschätzung als "Neutral" entspricht. Insgesamt ergibt sich somit für Freshpet in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".