Freshpet Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Freshpet als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Freshpet-Aktie ergibt sich ein RSI7 Wert von 46,28 und ein RSI25 Wert von 27,37. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für den RSI7 und einer "Gut"-Einstufung für den RSI25, was insgesamt zu einem "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Bezüglich des Sentiments und Buzz rund um die Aktie von Freshpet zeigt sich, dass die Anzahl der Beiträge und Diskussionen über die Aktie unterdurchschnittlich ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Note bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der aktuelle Schlusskurs der Freshpet-Aktie um +44,93 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der aktuelle Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie von Freshpet mit einer Rendite von 96,35 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" um mehr als 64 Prozent überdurchschnittlich abschneidet. Auch im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -2,89 Prozent aufweist, liegt Freshpet mit 99,24 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung führt dies zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.