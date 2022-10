Freshpet Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Freshpet, die im Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 28.10.2022, 06:03 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GM mit 57.08 USD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Freshpet einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Freshpet jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Freshpet liegt bei 33,24, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Freshpet bewegt sich bei 25,91. Dies gilt als Indikator für eine überverkaufte Situation, der ein "Buy" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Freshpet erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 7 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 4 "Buy"-, 2 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Freshpet vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (127,71 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 116,28 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 59,05 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Freshpet erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Freshpet für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Freshpet für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Freshpet insgesamt ein "Hold"-Wert.

