Fresh Tracks Thera.dl-,01, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Stimmung und Diskussion rund um Fresh Tracks Therapeutics hat sich in den letzten Wochen kaum verändert. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien.

Aus technischer Sicht zeigt sich ein gemischtes Bild. Der aktuelle Kurs von 0,85 USD liegt 10,39 Prozent über dem GD200 von 0,77 USD, was als positiv zu bewerten ist. Allerdings liegt der GD50 bei 0,91 USD, was einem Abstand von -6,59 Prozent entspricht und somit als negativ einzustufen ist. Zusammenfassend wird der Kurs daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite 0 Prozent, was 2,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Fresh Tracks Therapeutics eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (58,82 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (55,56 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Fresh Tracks Therapeutics in Bezug auf Stimmung, technische Analyse, Dividendenpolitik und Relative Strength Index eine "Neutral"-Bewertung erhält.