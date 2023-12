Fresh Tracks Thera.dl-,01 Aktie: Der weitere Knall!

Fresh Tracks Therapeutics, ein Unternehmen aus dem Bereich Biotechnologie, weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien bezüglich Fresh Tracks Therapeutics war in den letzten zwei Wochen eher neutral. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Fresh Tracks Therapeutics liegt bei 69,23 und der RSI25 bei 51,79, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine negative Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium. Auch die abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert. Zusammengefasst erhält Fresh Tracks Therapeutics daher insgesamt ein "Schlecht"-Rating.