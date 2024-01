Fresh Tracks Thera.dl-,01 Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen miteinander vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während 70 bis 100 als "überkauft" gelten und dazwischen neutral ist. Bei Fresh Tracks Therapeutics liegt der RSI bei 21,05, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 41,27 und deutet auf eine "neutral" Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie also als "gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fresh Tracks Therapeutics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 0,74 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,92 USD liegt, was einem Unterschied von +24,32 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Berechnung wird die Aktie als "gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,86 USD über dem letzten Schlusskurs (+6,98 Prozent), was zu einer weiteren "gut" Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung für Fresh Tracks Therapeutics ist insgesamt sehr positiv, wie aus Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zur Gesamtbewertung "gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität der letzten Monate zeigen ebenfalls eine Verbesserung der Anlegerstimmung und eine erhöhte Aufmerksamkeit für die Aktie, was zu einer weiteren "gut" Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Fresh Tracks Therapeutics-Aktie also ein "gut"-Rating basierend auf verschiedenen technischen Indikatoren und der positiven Anlegerstimmung in Diskussionsforen und sozialen Medien.