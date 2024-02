Fresh Tracks Thera.dl-,01 Aktie: Alles kein Problem!

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer für Fresh Tracks Therapeutics haben sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein gefallenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Fresh Tracks Therapeutics beträgt derzeit 37,19 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 45,11, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Fresh Tracks Therapeutics mit 0,995 USD aktuell +6,99 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +25,95 Prozent, was auch hier zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Die Dividendenrendite von Fresh Tracks Therapeutics liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Biotechnologie") von 2,53 %. Mit einer Differenz von 2,53 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.