Fresh Harvest Products Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Aktuell liegt der RSI der Innovative Medtech bei 40,62, was auf eine neutrale Situation hinweist.

Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. In diesem Fall liegt der RSI für die Innovative Medtech bei 28, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

Anleger haben in den vergangenen zwei Wochen Innovative Medtech in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher erlaubt die Anleger-Stimmung die Einstufung "Gut".

In den letzten Wochen konnte bei Innovative Medtech keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede. Daher wird für diese Stufe insgesamt eine "Neutral"-Einstufung vergeben.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Innovative Medtech-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers positiv ist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 0,4 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,75 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +87,5 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+127,27 Prozent Abweichung).

Insgesamt erhält die Innovative Medtech-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.