Fresh Grapes LLC Aktie: Am Scheideweg

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Fresh Vine Wine betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 2,56 Punkte, was darauf hindeutet, dass Fresh Vine Wine momentan überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI neutral und wird daher als "Neutral" bewertet.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzzes über einen längeren Zeitraum zeigt sich, dass Fresh Vine Wine eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Fresh Vine Wine-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,5 USD. Der letzte Schlusskurs von 0,97 USD weicht somit um +94 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Abweichung von +44,78 Prozent, wodurch die Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Fresh Vine Wine eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich somit für Fresh Vine Wine eine Mischung aus "Gut", "Neutral" und "Schlecht" in den verschiedenen Analysebereichen.