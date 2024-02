Fresh Del Monte Produce Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung rund um die Aktie von Fresh Del Monte Produce wurden in den letzten Monaten genau beobachtet und ausgewertet. Die Aktivität im Netz war erhöht, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und somit eine "Gut"-Einstufung erfordert. Allerdings hat sich die Rate der Stimmungsänderung negativ verändert, was zu einer "Schlecht"-Wertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung für Fresh Del Monte Produce in diesem Punkt.

In den sozialen Medien wurde das Unternehmen in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenausschüttung von Fresh Del Monte Produce liegt derzeit unter dem Durchschnitt der Nahrungsmittelbranche, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Fresh Del Monte Produce ist mit 10,68 unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".