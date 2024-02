Fresh Del Monte Produce Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die technische Analyse der Fresh Del Monte Produce zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 23,92 USD liegt, was einer Entfernung von -6,31 Prozent vom GD200 (25,53 USD) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht eine negative Entwicklung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 25,15 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -4,89 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Fresh Del Monte Produce-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur Nahrungsmittelbranche hat die Fresh Del Monte Produce in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,39 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 49,28 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -62,66 Prozent im Branchenvergleich. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 81,53 Prozent im letzten Jahr, wobei die Fresh Del Monte Produce 94,92 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit einen Wert von 10 auf. Für jeden Euro Gewinn von Fresh Del Monte Produce zahlt die Börse 10,28 Euro, was 66 Prozent weniger ist als der durchschnittliche Wert in der Branche. Im Bereich "Nahrungsmittel" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 30, was bedeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Fresh Del Monte Produce. Es gab insgesamt zehn positive und drei negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Fresh Del Monte Produce daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Fresh Del Monte Produce kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Fresh Del Monte Produce jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Fresh Del Monte Produce-Analyse.

Fresh Del Monte Produce: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...