Fresh Del Monte Produce Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fresh Del Monte Produce bei 10, was bedeutet, dass die Börse 10,68 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dies ist 71 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 37, wodurch der Titel als unterbewertet eingestuft wird.

Bezogen auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Fresh Del Monte Produce sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis überverkauft ist, mit Werten von 28,22 bzw. 23,44. Somit wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für diesen Punkt führt.

Die Dividendenrendite von Fresh Del Monte Produce liegt bei 3,11 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,08 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.