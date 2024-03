Fresh Del Monte Produce Aktie: Gut oder schlecht?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fresh Del Monte Produce liegt bei einem Wert von 10, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Nahrungsmittelbranche (KGV von 29,95) deutlich unter dem Durchschnitt liegt (ca. 66 Prozent). Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird Fresh Del Monte Produce als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -1,78 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Fresh Del Monte Produce-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 25,34 USD mit dem aktuellen Kurs (24,89 USD) vergleicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso erhält die Aktie auch für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Dividendenrendite von Fresh Del Monte Produce beträgt derzeit 3,36 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,21 % für die Nahrungsmittelbranche. Diese Differenz von 4,85 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine positive Änderung erfahren, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Fresh Del Monte Produce führt.