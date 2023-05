Fresenius SE: Das mittelfristige Kursziel liegt bei 33,66 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Am gestrigen Handelstag konnte Fresenius SE ein Plus von +0,22% verbuchen und erreichte damit in den letzten fünf Handelstagen eine kumulierte Rendite von +2,74%. Die Analysten sind der Meinung, dass die Aktie noch nicht richtig bewertet ist. Das mittelfristige Kursziel für die Fresenius-Aktie beträgt 33,66 EUR – das bedeutet ein Potenzial von +22,58%.

• Am 23.05.2023 stieg der Kurs um +0,22%

• Das aktuelle mittelfristige Kursziel ist bei 33,66 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,91

Bisher haben sich sechs Analysten positiv zum Kauf der Aktie geäußert. Neun Experten sehen ebenfalls Chancen auf einen Anstieg des Aktienkurses und bewerten sie als “Kauf”. Acht weitere geben ihre Einschätzung mit “halten” an.

Somit sind insgesamt rund zwei Drittel aller Bankanalysten (65,22%) optimistisch gestimmt hinsichtlich eines...