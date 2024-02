Fresenius SE ist zurück!

Fresenius & wird als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gesundheitsdienstleister) angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 17,42, während das Branchen-KGV bei 99,24 liegt. Dies ergibt eine Differenz von 82 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -5,24 Prozent, was jedoch 6,48 Prozent über dem Durchschnitt (-11,72 Prozent) des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -11,88 Prozent, wobei Fresenius & aktuell 6,64 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie wurde festgestellt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Fresenius & ist negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Fresenius & als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben Tage misst, ergibt einen Wert von 28,31, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25, der die Bewegungen der letzten 25 Tage misst, ergibt einen Wert von 59,18, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.