Fresenius SE: Potenzial von 35,70 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die Aktie von Fresenius SE befindet sich derzeit nicht in einer angemessenen Bewertung. Das Kursziel liegt bei 35,70 EUR und hat somit ein Potenzial von +22,01% zum aktuellen Preis.

• Am 02.10.2023 verzeichnete die Aktie eine -0,68%ige Kursentwicklung

• Das Guru-Rating bleibt konstant auf einem Wert von 3,88

Der gestrige Handelstag zeigte für Fresenius SE eine negative Entwicklung um -0,68%. In den letzten fünf Handelstagen musste das Unternehmen einen Verlust in Höhe von -2,82% hinnehmen. Dies weckt pessimistische Gedanken am Markt.

Obwohl es sich aktuell um eine schwache Trendentwicklung handelt, sind Analysten dennoch positiv gestimmt mit einem durchschnittlichen mittelfristigen Kursziel von 35,70 EUR. Wenn dies zutrifft würde dies ein Kurspotenzial in Höhe von +22,01% für Investoren eröffnen.

Konkret halten sechs...