Fresenius SE: Potenzial von +21,12% - Kursziel bei 33,66 EUR

Die Aktien von Fresenius SE sind nach Ansicht von Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel wird auf 33,66 EUR geschätzt.

• Am 15.05.2023 stieg die Aktie um +0,51%

• Die Bewertung “Guru-Rating” bleibt unverändert mit 3,91

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +65,22%

Der gestrige Markttag brachte für Fresenius SE ein Plus von +0,51%. In der letzten Handelswoche betrug das Wachstum insgesamt +0,47%, was einen relativ neutralen Trend widerspiegelt.

Mit einem möglichen Aufwärtspotential in Höhe von +21,12% liegt das durchschnittliche Kursziel bei 33,66 EUR. Diese Einschätzung teilen sechs Experten als starkes Kaufsignal und neun weitere sehen die Aktie positiv bewertet (“Kauf”). Acht Bankanalysten empfehlen zudem eine neutrale Haltung (“halten”).

Das Guru-Rating verharrt bei konstant hohen Werten...