Fresenius SE: Potenzial für Kurssteigerung - 33,66 EUR

Aktienanalysten sind der Meinung, dass die gegenwärtige Bewertung der Fresenius SE-Aktie nicht angemessen ist.

Das tatsächliche Kursziel liegt um +32,42% über dem aktuellen Kurs.

• Am 05.05.2023 legte Fresenius SE um +1,40% zu

• Das Kursziel von Fresenius SE beträgt 33,66 EUR

• Das Guru-Rating von Fresenius SE bleibt bei 3,91

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie der Fresenius SE am Finanzmarkt einen Anstieg von +1,40%.

Die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage – also einer vollständigen Woche – belaufen sich auf -3.05%.

Es scheint also, dass der Markt momentan relativ pessimistisch eingestellt ist.

Ob die Analyst*innen in den Bankhäusern eine solche Entwicklung erwartet hatten? Die Stimmung jedenfalls ist eindeutig.

Das aktuelle Zielkurs für die Aktie von Fresenius SE beträgt 33.66 EUR.

Im Durchschnitt sind...