Fresenius SE: Potenzial für Kursanstieg um +33,66 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die Fresenius SE Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 33,66 EUR und bietet ein Potenzial für eine mögliche Steigerung von +23,53%.

• Am 21.04.2023 verzeichnete die Fresenius SE Aktie einen Anstieg von +1,98%

• Das aktuelle mittelfristige Kursziel beträgt 33,66 EUR

• Der Guru-Rating Wert ist nun bei 64,00 nach zuvor 0,00

Gestern konnte die Fresenius SE Aktie am Finanzmarkt einen Zuwachs von +1,98% erzielen.

Aufgrund einer positiven Entwicklung in den letzten fünf Handelstagen ergibt sich innerhalb einer Woche ein Plus von insgesamt +0,31%.

Der Markt zeigt sich somit momentan vergleichsweise optimistisch.

Obgleich die Analysten der Bankhäuser mit dieser Entwicklung gerechnet haben bleibt abzuwarten; jedoch ist ihre Stimmungslage unmissverständlich.

Zum...