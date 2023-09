Fresenius SE: Potenzial für Kursanstieg um +25,22% auf 35,70 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die Aktie des Gesundheitsunternehmens Fresenius SE wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 35,70 EUR – ein Potential für Investoren von +25,22%. Die gestrige Entwicklung an der Börse zeigt eine Steigerung von +1,06%. Innerhalb der letzten fünf Handelstage fielen die Ergebnisse jedoch um -0,77%, was auf neutrale Stimmungen am Markt schließen lässt.

• Am 11.09.2023 legte die Fresenius-Aktie um +1,06% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 35,70 EUR

• Der Durchschnitt aus den Guru-Ratings bleibt bei 3,88

Gemäß einer Umfrage unter Bankanalysten sind aktuell sechs Experten überzeugt davon: Es lohnt sich in diese Aktie zu investieren. Elf weitere sehen dies ebenfalls positiv und raten zum Kauf. Neun Fachmänner bleiben neutral und bewerten mit “halten”. Insgesamt ergibt das...