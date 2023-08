Fresenius SE: Potenzial für Kursanstieg um 17,92% auf 34,68 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die Fresenius SE Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beträgt +17,92% des aktuellen Preises.

• Am 28.08.2023 stieg die Aktie um +0,24%

• Das aktuelle Kursziel liegt bei 34,68 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,76

Am gestrigen Tag verzeichnete die Fresenius SE Aktie einen Anstieg von +0,24%. Insgesamt lag die Entwicklung in den letzten fünf Handelstagen und damit über eine gesamte Woche hinweg bei einem Plus von +0,68%, was auf eine momentan neutrale Marktstimmung schließen lässt.

Obwohl sich diese Entwicklung nicht allein durch Ansichten der Bankanalysten erklären lässt ist es offensichtlich dass sie an dieser positiven Einschätzung beteiligt sind.

Das mittelfristige Kursziel für Fresenius SE liegt laut Durchschnittsbewertung von Bankanalysten bei €34.68. Wenn...