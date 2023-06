Fresenius SE: Potenzial für Kursanstieg

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die Aktie von Fresenius SE wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 33,66 EUR – ein Anstieg um +31,28% gegenüber dem aktuellen Stand.

• Am 13.06.2023 stieg die Fresenius SE-Aktie um +0,79%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,91

Am gestrigen Handelstag konnte Fresenius SE mit einem Plus von +0,79% aufwarten und büßte in den vergangenen fünf Handelstagen insgesamt lediglich -0,93% ein. Die Marktlage ist somit relativ neutral.

Obwohl nicht alle Analysten eine positive Entwicklung erwartet hatten, bestehen gute Aussichten für Investoren: Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten beträgt 33,66 EUR.

Von insgesamt 23 Experteneinschätzungen fallen sechs in die “starke Kauf”-Kategorie und neun in die “Kauf”-Kategorie – positiv bewerten also über zwei Drittel aller Analysten das...