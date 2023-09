Fresenius SE: Potenzial für Anleger bei 35,70 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die Aktie von Fresenius SE wurde nach Ansicht von Analysten unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt um +24,39% höher als der aktuelle Kurs.

• Fresenius SE verzeichnete am 06.09.2023 eine Abnahme von -0,10%

• Bankanalysten schätzen das mittelfristige Kursziel auf 35,70 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,88

Gestern fiel die Aktienentwicklung von Fresenius SE an den Finanzmärkten um -0,10%. Damit ergibt sich ein Gesamtrückgang in den letzten fünf Handelstagen – also einer vollständigen Geschäftswoche – um -3,07%. Der Markt erscheint daher derzeit relativ pessimistisch.

Ob diese Entwicklung auch im Einklang mit den Erwartungen der Analystenhäuser steht? Die Stimmung ist jedenfalls eindeutig.

Das aktuelle Kursziel für Fresenius SE beträgt 35,70 EUR.

