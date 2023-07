Fresenius SE: Potenzial bis 34,17 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die Aktie von Fresenius SE wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das Kursziel liegt bei 34,17 EUR mit einem möglichen Anstieg um +38,12%.

• Am 11.07.2023 stieg die Aktie um +0,65%

• Der aktuelle Guru-Rating bleibt bei 3,79

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie einen Aufschwung um +0,65%. Damit ergibt sich für die vergangene Woche ein Rückgang von -4,03%, was auf eine eher pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Gemäß den Bankanalysten hat die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 34.17 EUR und bietet somit Investoren ein Potential von +38.12%.

Trotzdem sind nicht alle Analyssten dieser Meinung und sehen in der jüngsten Entwicklung einen schwachen Trend.

Von fünf Experten bekommt das Unternehmen das Rating “Starker Kauf”. Zehn weitere analysieren es optimistisch mit dem Urteil “Kauf”, während...