Fresenius SE: Potential für +29,78% - Kursziel bei 36,21 EUR

Die Aktie der Fresenius SE wird von Analysten als unterbewertet betrachtet. Das mittelfristige Kursziel liegt aktuell bei 36,21 EUR mit einem Potenzial von +29,78%.

• Am 05.10.2023 verzeichnete die Aktie eine negative Entwicklung um -0,18%

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,96

Der Finanzmarkt reagierte am gestrigen Tag negativ auf Fresenius SE mit einer Kursentwicklung von -0,18%. In der vergangenen Handelswoche betrug das Minus sogar -5,30%, was den Markt pessimistisch stimmen dürfte.

Gemäß Bankanalysten ist das aktuelle mittelfristige Kursziel der Aktie bei 36,21 EUR anzusiedeln. Sollten sie recht behalten und die Einschätzungen zutreffen so eröffnet sich Investoren ein Potenzial in Höhe von +29,78%. Ein schwacher Trend in jüngster Zeit lässt jedoch nicht alle Analysten diese Meinung teilen.

Von insgesamt 25...