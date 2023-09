Fresenius SE: Mittelfristiges Kursziel bei 35,70 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die Aktie von Fresenius SE hat in den letzten fünf Handelstagen einen neutralen Trend hingelegt. Gestern verzeichnete sie eine Kursentwicklung von -0,57%, was zu einer Gesamtsumme von -0,30% führt. Die Bankanalysten sind jedoch optimistischer gestimmt und sehen das mittelfristige Kursziel bei 35,70 EUR. Sollte dies eintreffen, ergibt sich ein Investitionspotential in Höhe von +21,26%.

• Fresenius SE: Am 01.09.2023 mit -0,57%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 35,70 EUR

• Anteil der Analysten mit positiver Einschätzung: +65,38%

Aktuell gibt es unterschiedliche Meinungen unter den Analysten bezüglich des Kaufs der Aktien von Fresenius SE. Während sechs Experten die Aktie als stark kaufenswert erachten und elf weitere Analysten sie zum Kauf empfehlen (jedoch ohne Euphorie), raten neun andere dazu die Aktien zu halten.

Das...