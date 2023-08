Fresenius SE: Kursziel von 34,68 EUR - Bankanalysten optimistisch

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die Aktie von Fresenius SE wurde laut Analysten bisher nicht adäquat bewertet. Das mittelfristige Kursziel für das Unternehmen liegt bei 34,68 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +15,06%.

Am gestrigen Handelstag stieg der Wert um +0,94%, was innerhalb einer Woche zu einem positiven Trend in Höhe von +6,88% führte. Der Markt scheint somit gegenwärtig relativ optimistisch.

Das “Guru-Rating” bleibt mit 3,76 unverändert. Von insgesamt 25 Experteneinschätzungen empfiehlt die Mehrheit den Kauf (60%), während neun sich neutral positionierten und nur einer zum Verkauf rät.

Eine Ausnahme bilden fünf Analysten mit ihrer Empfehlung als starkem Kauf. Allerdings teilen nicht alle diese Einschätzung trotz des jüngsten positiven Trends der Aktie.