Fresenius SE: Kursziel von 34,17 EUR

Nach Ansicht der Analysten wird die Aktie von Fresenius SE gegenwärtig unterbewertet gehandelt. Das tatsächliche Kursziel liegt bei +20,02% vom gegenwärtigen Stand entfernt.

• Am 21.07.2023 stieg Fresenius SE um +1,24%

• Das Kursziel beträgt 34,17 EUR

• Das Guru-Rating bleibt mit 3,79 dasselbe wie zuvor

Am vergangenen Tag wurde an den Finanzmärkten ein Anstieg von +1,24% für die Aktie von Fresenius SE verzeichnet. Damit summierte sich das Ergebnis innerhalb der letzten fünf Handelstage – also einer vollständigen Handelswoche – auf insgesamt +9%. Insgesamt scheint der Markt im Moment relativ positiv gestimmt zu sein.

Ob diese Entwicklung jedoch auch von den Bankanalysten erwartet worden war? Die Stimmung unter ihnen ist jedenfalls eindeutig.

Das aktuelle Kursziel für die Aktie von Fresenius SE beträgt 34,17 EUR.

