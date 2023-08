Fresenius SE: Kursziel bei 34,68 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die Aktie von Fresenius SE ist laut Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 34,68 EUR, was einem Potenzial von +15,06% entspricht.

• Am 11.08.2023 stieg die Aktie um +0,94%

• Das Guru-Rating bleibt mit 3,76 unverändert

• Die meisten Analysten empfehlen den Kauf der Aktie (60%)

Gestern legte die Fresenius-Aktie am Finanzmarkt um +0,94% zu und verzeichnete in den letzten fünf Handelstagen einen Anstieg von insgesamt +6,88%. Dies lässt auf eine optimistische Stimmung am Markt schließen.

Das mittelfristige Kursziel für die Fresenius-Aktie liegt aktuell bei 34,68 EUR. Laut Bankanalysten hat sie ein Potenzial von +15,06%, wenn das Ziel erreicht wird – allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Von insgesamt 25 befragten Analystinnen und Analysten haben...