Fresenius SE: Ein Kurspotenzial von +29,26%

Am 05.07.2023 erlebte Fresenius SE eine leichte Kursentwicklung von -0,04%. In der vergangenen Handelswoche konnte jedoch ein positiver Trend mit einem Anstieg um +4,49% verzeichnet werden. Die Marktstimmung scheint also relativ positiv zu sein.

Das mittelfristige Kursziel von Fresenius SE liegt bei 33,66 EUR und bietet Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +29,26%, wenn die Bankanalysten Recht behalten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Aktuell empfehlen fünf Analysten einen Kauf der Aktie und zehn weitere bewerten sie als “Kauf”. Acht Experten stehen neutral dazu und sprechen eine Halteempfehlung aus. Nur einer hält die Aktie für einen Verkauf.

Laut Guru-Rating bleibt das Rating für Fresenius SE unverändert bei 3,79 Punkten. Somit sind noch immer über 60% aller...