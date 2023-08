Fresenius SE: Hohe Kursziele werden prognostiziert - 34,68 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die Aktie von Fresenius SE wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beträgt demnach 34,68 EUR mit einem Wertanstieg in Höhe von +17,40%.

• Fresenius SE: Verluste im Handel am 30.08.2023 um -0,17%

• Guru-Rating bleibt bei soliden 3,76

• Positive Einschätzung durch Investoren liegt bei +60%

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie einen leichten Verlust von -0,17%. Trotzdem liegt das Ergebnis der letzten fünf Handelstage insgesamt im Plus und erreicht damit eine Wochenausbeute von +0,82%. Der Markt scheint also momentan neutral eingestellt.

Doch wie sieht es mit den Prognosen der Bankanalysten aus? Das mittelfristige Kursziel für Fresenius SE liegt bei 34,68 EUR – ein möglicher Gewinn von bis zu +17,40% für Investoren. Diese Bewertung teilen jedoch nicht alle Experten nach der jüngsten...