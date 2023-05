Fresenius SE: Bankanalysten sehen Kursziel bei 33,66 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die Fresenius SE Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 33,66 EUR, was einem potentiellen Verlust von -22,10% entspricht.

• Am 28.04.2023 legte die Fresenius SE Aktie um +0,85% zu

• Guru-Rating beträgt nun 64,00 nach vorherigem Stand von 0,00

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Fresenius SE einen Anstieg um +0,85%. Über eine Woche hinweg stiegen die Ergebnisse jedoch nur moderat an (+0,54%), was den Markt optimistisch stimmt.

Obwohl nicht alle Analysten mit einer solchen Entwicklung gerechnet hatten, sind sich diese einig über das mittelfristige Kursziel von 33.66 EUR. Von den insgesamt befragten Expert*innen bewerten sechs die Aktien als stark kaufenswert und zehn empfehlen Kauf.

Acht Bewertungen fallen neutral aus und lediglich eine Expertin rät zum...