Fresenius SE: Nach Ansicht der Analysten ein unterbewertetes Unternehmen mit Kurspotenzial

Die Aktie von Fresenius SE hat gestern an der Börse eine negative Entwicklung hingelegt und notierte zum Handelsschluss bei -1,79%. Damit ergibt sich für die gesamte vergangene Handelswoche ein Ergebnis von -2,90%, was auf Pessimismus am Markt hindeutet.

Dennoch sind Bankanalysten nach wie vor der Meinung, dass das wahre Kursziel des Unternehmens bei 33,66 EUR liegt. Wenn sie Recht haben sollten, eröffnet sich Investoren damit ein potenzielles Gewinnpotential von +36,05%.

Einige Analysten teilen diese optimistische Einschätzung jedoch nicht und bewerten die Aktie neutral oder sogar negativ. Im Moment gibt es sechs Expertenmeinungen zur Aktie als starkem Kauf und neun weitere als Kauf-Empfehlung. Acht weitere haben eine “Halten”-Bewertung abgegeben.

Aktuell liegt das Guru-Rating des Unternehmens bei 3,91...