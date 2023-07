Fresenius SE: Analysten sehen Kursziel bei 34,17 EUR - ein Potenzial von +30,87%

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Am gestrigen Tag konnte die Aktie von Fresenius SE an Wert gewinnen und verbuchte eine Kursentwicklung von +0,62%. In den letzten fünf Handelstagen konnte der Wert um insgesamt +6,22% zulegen.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt laut Durchschnittsberechnung der Bankanalysten bei 34,17 EUR. Sollten sich diese Prognosen bewahrheiten, ergibt sich daraus ein beachtliches Kurspotenzial in Höhe von +30,87%.

Aktuell empfehlen fünf Analysten einen starken Kauf der Aktie und zehn Experten setzen auf “Kauf”. Acht weitere betrachten das Papier als “halten”, während nur ein einziger Experte zum Verkauf rät. Insgesamt sind also über 60% aller analysierten Meinungen positiv.

Das Guru-Rating blieb unverändert bei 3,79.