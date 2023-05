Fresenius SE: Analysten sehen Kursziel bei 33,66 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die Aktie von Fresenius SE wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen und hat ein mittelfristiges Kursziel von 33,66 EUR.

• Am 12.05.2023 legte die Aktie um +0,68% zu

• Das Kurspotenzial beträgt somit +20,26%

• Das Guru-Rating bleibt stabil bei 3,91

Gestern stieg die Fresenius-Aktie um +0,68%, was sich auf eine Gesamtperformance von +10,02% in den vergangenen fünf Handelstagen beläuft und damit für Optimismus am Markt sorgt.

Aktuell sind sechs Bankanalysten der Meinung, dass es sich lohnt in die Aktie zu investieren und neun weitere bewerten sie positiv mit “Kauf”. Acht Experten halten das Papier dagegen nur für ein “Halten”.

Das bedeutet eine optimistische Gesamthaltung unter Analysten mit einem Anteil von 65,22%. Auch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” ist stabil bei einer Wertung von 3.91...