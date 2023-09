Fresenius SE: Analysten sehen ein Kurspotenzial von +21,26% - Kursziel bei 35,70 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Fresenius SE am Finanzmarkt eine negative Entwicklung von -0,57%. Dies führt zu einem Gesamtrückgang in den vergangenen fünf Handelstagen und damit einer vollständigen Handelswoche auf -0,30%. Der Markt bleibt derzeit neutral.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 35,70 EUR. Wenn die Bankanalysten richtig liegen, besteht ein Potenzial von +21,26% für Investoren. Jedoch sind nicht alle Analysten dieser Meinung nach der jüngsten neutralen Trendentwicklung.

6 Analysten empfehlen einen Kauf und weitere 11 Experteneinschätzungen fallen positiv aus mit “Kauf”. Die Bewertung “halten” geben neun Experten ab. Insgesamt sind demnach +65,38% der Analysteneinschätzungen optimistisch.

Als abschließende positive Einschätzung kann das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating”, das...