Fresenius SE: Analysten prognostizieren ein Kurspotenzial von +25,78% - Zielkurs bei 33,66 EUR

Die Aktie von Fresenius SE konnte gestern an der Börse einen Anstieg von +0,04% verbuchen. In den zurückliegenden fünf Handelstagen war jedoch ein Rückgang um -2,41% zu verzeichnen. Trotz dieser Entwicklung sind sich die Bankanalysten weitgehend einig: Das mittelfristige Kursziel für Fresenius SE liegt bei 33,66 EUR – was einem Potenzial von +25,78% entspricht.

Aktuelle Informationen im Überblick:

• Am 29.05.2023 stieg der Fresenius-SE-Kurs um +0,04%

• Nach Berechnungen der Bankanalysten beträgt das Kurspotenzial aktuell +25,78%

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,91

Insgesamt bewerten sechs Analysten die Aktie als stark kaufenswert und neun weitere Expert*innen sehen gute Chancen für Investoren (“Kauf”). Acht Expert*innen empfehlen die Haltung der Position (“halten”).

Obwohl es in jüngster Zeit eine schwache Tendenz...